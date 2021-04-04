04 Nisan 2021, Pazar

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Flaş Halil Umut Meler sözleri! "Sergen Yalçın cevabı sahada verecek"

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi. Şahinoğlu, siyah-beyazlıların MHK'nin maça hakem olarak Halil Umut Meler'i atamasına tepki göstermesiyle ilgili "Bu konu Sergen Yalçın'ı olduğu gibi futbolcuları da hırslandırıyor. Sergen hoca, sahada vereceği bir yanıtı olduğunu söylemişti. Yanıtı maçtan sonra da verecek ama ilk olarak sahada vermeyi düşünüyor." ifadelerini kullandı.
04.04.2021
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