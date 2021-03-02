Süper Lig yarışını değerlendirdiler! "Bu lig nisanda bitmez"

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası geride kalırken; lider Galatasaray, Beşiktaş ikinci, Fenerbahçe üçüncü ve Trabzonspor da dördüncü sırada yer alıyor. Sabah Gazetesi yazarları da zirve yarışını değerlendirdi. İşte o yazılar...

SORU: F.Bahçe'nin Trabzonspor'u yenmesiyle yarış kızıştı. Kalan haftalar G.Saray, Beşiktaş ve F.Bahçe arasında geçecek gibi… Fikstüre bakarsak bizi neler bekliyor? Sergen Yalçın, 'Nisan final olur' dedi. Nisanda lig şampiyonu belli olur mu?

ÖMER ÜRÜNDÜL: Nisanda lig şampiyonunun belli olması, üç şampiyonluk adayından birinin seri galibiyetler alması, diğer ikisinin de puan kayıpları yaşamasıyla olur… Fenerbahçe, Trabzonspor galibiyetiyle önemli bir kaosu atlattı ama yine de kayıp puan hesabına bakıldığı zaman Beşiktaş ile Galatasaray'ın 3'er puan gerisinde. Üstelik Galatasaray'a da ikili averajı kaybetmiş durumda. Bu da demektir ki 4 puan… Daha çok maç var ama Trabzonspor'u yenmek de her şeyi toz pembe yapmamalı. Bana göre Fenerbahçe'nin son haftalarda Trabzon'dan önce en iyi oynadığı karşılaşma Galatasaray derbisiydi. Perşembe günkü Antalya maçı dahi kolay olmayacak.

AHMET ÇAKAR: Fenerbahçe, Trabzon'da hayata döndü. Sadece 3 puan almadı, çok daha fazla şeyler kazandı. İlki; ortaya koyduğu başarılı futbolla "Ben de adayım, en az sizin kadar iyi futbol oynuyorum" diyebildi. Ayrıca çok sevdiğim, başarılı olmasını gönülden istediğim Erol Bulut, kelimenin tam anlamıyla rüştünü ispat etti. Caner'i kesti, oyunun devamı esnasında Mesut Özil'i kenara aldı ve kazanınca da her kazananın haklı olduğu gibi ortaya çıkıverdi. Bundan sonra ne olur… Hiçbir Fenerbahçeli zannetmesin ki şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Beşiktaş kadar eşit şansa sahip… Hayır değiller! 3 puan gerideler ve Galatasaray'a karşı da ikili averajı kaybetmiş durumdalar. Gelelim sevgili kardeşim Sergen Yalçın'a. Bu lig nisanda filan bitmez. Kanaatim odur ki bu lig son düdüğe kadar sürecek, ikili averajlar şampiyonu belirleyecek. Hatta daha da ileri gidiyorum gol averajlarının bile tartışılacağı bir mayıs bizi bekliyor.

FATİH DOĞAN: Fenerbahçe 3 puandan çok daha büyük kazanımlar elde etti. Öncelikle; kendi kimliğini buldu. Defansif, kontrollü oyun tarzının mutluluk getirmediğini; tam tersi ofansif oyunun, ihtiyacı olduğunu fark etti. Erol Bulut güven tazeledi. Bulut'un otoritesini davranışlarıyla sorgulayan Caner gibi isimlere 'takım balans ayarı' yapıldı. Bu yarış Beşiktaş-G.Saray-F.Bahçe arasında geçecek gibi görünse de Trabzonspor'un da mücadelede sonuna kadar olacağına inanıyorum. Sergen Yalçın'ın söylediği "Nisan vurgusu" anlaşılabilir. Büyük ihtimalle derbiyi kastediyor. Ancak ben mayısa sarkabileceği ihtimalini düşünüyorum.

BÜLENT TİMURLENK: Kalan hafta sonu sayısı, milli ara hariç 9, oynanacak maç sayısı 14… 5 ara hafta var ve anlamsızca ligi mayısın 3. haftası bitirmek yerine 2. haftasında bitirerek son 3 haftayı 7 gün içinde oynatma ısrarı sürüyor. 40. hafta G.Saray-Beşiktaş derbisi var. Düğüm maçı budur. Kimse nisan ayında şampiyonluk ilan edemez. Yarış nisan ortasından sonra bir ihtimal iki takım arasında kalabilir ama 14 maçlık fikstürde özellikle milli takım arası sonrasında 11'i kadar yedek kulübesini de doğru kullanan, kulübeden verim alan hoca mutlu sona ulaşır. F.Bahçe; G.Saray ve Beşiktaş'a kaybedip bir tenis setindeki gibi iki kez servisini kırdırdı. Şimdi milli ara öncesi Vodafone Park'ta kazanmak zorunda. Aynı şekilde G.Saray da Beşiktaş derbisini kazanmalı. Elbette ki Anadolu takımları ile maçlar çok önemli ama pandemi gölgesindeki sezonda karantinaya düşecek ya da sakatlık yaşayacak futbolcular (bkz. Gustavo) her takımın hesaplarını bozabilir.



MOHAMED GALATASARAY SCOUT'LARININ CİDDİ BİR ESERİDİR



SORU: Mostafa Mohamed tek başına Galatasaray'ı şampiyon yapabilir mi sizce?

BÜLENT TİMURLENK: Fenerbahçe'de olmayan net bitirici santrfor, Beşiktaş'ta var; Aboubakar… Sigorta olarak da Cenk'i aldılar. Galatasaray da Mostafa Mohamed ile geçmiş sezonlarda şampiyon olurken elinde bulundurduğu son vuruşçular kalitesinde bir adama kavuştu. Mısırlı, Gomis gibi vuruyor toplara… Diagne iki stoper arasında saklanır ve statik oynardı. Mostafa sürekli oyunun içinde. Sonuçta bu bir takım oyunu. Galatasaray'ın oyun kalitesini yükseltmesi gerekiyor. Bu kadro, Mohamed'i her maçta en az 3-4 pozisyona sokmalı.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Futbol her zaman takımı oyunu. G.Saray'da iki takım çıkaracak kalitede oyuncular var. G.Saray'da en önemli unsurlardan bir tanesi omurga teşkil edildi. Muslera, iki stoper, Taylan veya sonrasında Etebo ve Mohamed… Mısırlı yıldız, tam bir nokta santrfor. Nasıl dünya yıldızı Falcao'yu transfer etmek çok büyük yanlış ise Mohamed'i almak da büyük bir yönetim başarısıdır.

AHMET ÇAKAR: Mohamed, Galatasaray scout'larının ciddi bir eseridir. Türkiye BAL Ligi'nden hallice bir lig olan Mısır Ligi'nde bir oyuncuyu takip ettiler, buldular, Türkiye'ye getirdiler, çocuk Galatasaray'ı taşıyor.

FATİH DOĞAN: Mohamed tek başına G.Saray'ı şampiyon yapar" demek emek veren Terim'e ve diğer yıldızlara haksızlık olur. Ama G.Saray, uzun ve maliyetli bir forvet arayışından sonra Mısır'da adeta altın madeni buldu. Şampiyonluk yarışında şimdiden büyük katkı sağladı, sağlayacaktır da… G.Saray'ın bonservis sorununu çözmesi gerek.

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