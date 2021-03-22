22 Mart 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.03.2021

Süper Lig'de 31. haftanın tamamlanmasının ardından İddaa Risk Yönetimi de yeni oranları açıkladı. İşte favori takım...

Süper Lig'de 31. hafta sona ererken, şampiyonluk oranları açıklandı.

Fenerbahçe ile puan farkını koruyan, ikinci sıradaki Galatasaray'la arasındaki farkı 1 puan daha artıran lider 1.40 oranla favori gösterildi.

İşte oranlar:

1.40 Beşiktaş
4.10 Fenerbahçe
4.10 Galatasaray
50.0

Zirvede hesaplar karıştı! İşte güncel puan durumu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Konyaspor'dan evinde kritik 3 puan! Konyaspor'dan evinde kritik 3 puan!
Antalya 8 hafta sonra kazandı! Antalya 8 hafta sonra kazandı!
Özdemir o tarihi duyurdu! Seyircili maçlar... Özdemir o tarihi duyurdu! Seyircili maçlar...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ