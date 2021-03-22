Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftası, oynanan 4 maçla geride kaldı. Günün ilk karşılaşmalarında Konyaspor Alanyaspor'u 1-0 ile geçerken, Antalyaspor evide Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Saat 16.00'da oynanan diğer karşılaşmada Denizlispor evinde Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Haftanın en kritik karşılaşmasında ise Beşiktaş derbide Fenerbahçe ile 1-1 berabare kaldı. İşte güncel puan durumu...