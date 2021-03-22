22 Mart 2021, Pazartesi
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1.40 Beşiktaş
Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Süper Lig'de 31. haftanın tamamlanmasının ardından İddaa Risk Yönetimi de yeni oranları açıkladı. İşte favori takım...
Süper Lig'de 31. hafta sona ererken, şampiyonluk oranları açıklandı.
Fenerbahçe ile puan farkını koruyan, ikinci sıradaki Galatasaray'la arasındaki farkı 1 puan daha artıran lider Beşiktaş 1.40 oranla favori gösterildi.
İşte oranlar:
1.40 Beşiktaş
4.10 Fenerbahçe
4.10 Galatasaray
50.0 Trabzonspor
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