23 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Beşiktaş - Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 Giriş Tarihi: 23.04.2021

'in 37. haftasında ile karşı karşıya gelecek. ve ekibi son haftalarda yaşanan puan kayıplarını unutturmak, şampiyonluk yolunda rahat bir nefes almak istiyor. maçında sakatlanan 'dan ve sakatlığı süren 'dan yoksun sahaya çıkacak olan Beşiktaş'ta forvet hattına çözüm aranıyor. Düşme hattında yer alan Kayserispor ise kazanarak sıralamadaki yerini değiştirmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki,Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Kayserispor maçı 24 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ 6 EKSİK

Son haftalarda sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta forvet hattında yer alan , ve Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Öte yandan , ve kadroda yer alamayacak.

KAYSERİSPOR LİGİN EN AZ GOL ATAN TAKIMI

Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor, rakip filelere bıraktığı 26 gol ile 21 takım içinde en az gol atan takım oldu. 34 maçta 8 galibiyet 11 beraberlik ve 15 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar topladığı 35 puanla düşme hattının hemen üzerinde 17. sırada bulunuyor. Kayserispor, geçtiğimiz sezon 34 maçta 40 kez gol sevinci yaşamıştı. Kayserispor'un 29. haftada 'u deplasmanda 3-1 yendiği maç, şuana kadar en fazla gol attığı karşılaşma oldu.

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