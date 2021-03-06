19 Mart 2021, Cuma
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 31. hafta)
Süper Lig'in 31. haftası cuma günü oynanan iki maçla başladı. Günün ilk maçında Fatih Karagümrük sahasında Kayserispor'u 3-0'la geçerken, Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. İşte güncel puan durumu...
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21
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