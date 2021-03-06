19 Mart 2021, Cuma

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 31. hafta)

Süper Lig'in 31. haftası cuma günü oynanan iki maçla başladı. Günün ilk maçında Fatih Karagümrük sahasında Kayserispor'u 3-0'la geçerken, Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. İşte güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 06.03.2021 18:01 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 21:09
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 30. hafta

21- GENÇLERBİRLİĞİ: 24 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 30. hafta

20- DENİZLİSPOR: 24 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 30. hafta

19- BB ERZURUMSPOR: 27 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 30. hafta

18- BAŞAKŞEHİR: 29 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 30. hafta

17- ANKARAGÜCÜ: 29 PUAN

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