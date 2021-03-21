TFF Başkanı Nihat Özdemir'den seyircili maç açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluşuna açıklamalarda bulundu. Özdemir, seyircili maçlarla ilgili de tarih verdi. İşte o sözler...

"Kulüplerimizin, UEFA'yla olan ilişkilerinden dolayı büyük cezaya çarptırıldıklarını gördük. Men edilecek kadar ceza aldılar. Trabzonspor, son anda şampiyonluğu kaçırdı, Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı olmasına rağmen gidemedi."

"Bu işin düzelmesi için adımlar attık. Harcama limitlerinin ne olduğunu kamuoyuna duyurduk. İlk yıl, yüzde 30 geçebilirsiniz dedik. Sonra, yüzde 15 dedik. Bu yıl hiçbir artış olmadan, ancak transfer yapabileceklerini kamuoyuna açıklayarak yolumuza devam edeceğiz."

"Bir takımımız 18 transfer yaptı, sonra bunu 22'ye çıkarttı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da transferleri oldu. Bu transferleri yaparlarken, bize geldiler ve biz de ekonomik durumlarını denetleyerek bu transferlere izin verdik. Hiçbir taviz olmadı, bunu yapmayacağız"

"Kulüpler, pandemi döneminde neredeyse yüzde 30-35 civarında gelir kaybına uğradı. Kulüplerimiz büyük sıkıntıya düştüler."

"Biz bu yolda yürürken, TFF olarak tek başımıza karar alamıyoruz. TFF'nin bir sağlık kurulu, onun pandemi grubu var. Aldığımız her kararda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ile sürekli görüşmeler yapıyoruz."

"Bu aşamada herhangi bir şekilde seyircili oynamayı kolay görmüyoruz. 1 Nisan'a kadar seyircisiz oynatma kararımız devam edecek. 1 Nisan'da Sağlık Bakanımızla görüşüp, karar vermek istiyoruz. Bunun kararını, TFF tek başına alamaz."

"Şampiyonlar Ligi finalini seyircili oynamak istiyoruz, UEFA da bunu istiyor. 1 Nisan'da Fahrettin Koca'yla yapacağımız toplantıda, o maçın seyircili oynanması için istişare edeceğiz."

"Bu sene VAR'daki 3. senemiz ve çok memnunuz. Bazı problemler yaşıyoruz, netice olarak insanlar yönetiyor, hata yapabilirler. Netice olarak bizim tek isteğimiz, hata yapılacaksa bunu en aza indirgemek olmalıdır. Her yıl, VAR'da daha iyiye gittiğimize inanıyorum. En iyi VAR sistemini kurduk ve en iyi operatör sistemini getirdiğimize inanıyorum."

"Biz VAR sistemini kurarken, operatörün kim olacağına dair ihale açtık. Hawk-Eye, bunlardan bir tanesiydi. İşin sahibi de Sony, ana merkezi İngiltere'de. Hawk-Eye; Dünya Kupası düzenliyor, EURO 2020'yi düzenleyecek, Şampiyonlar Ligi'ni, Avrupa Ligi'ni düzenliyor. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Hollanda gibi ülkelerin de operatör hizmetlerini yapıyor. Biz de bunları düşünerek Hawk-Eye'ı seçtik. Hawk-Eye, Türkiye'den insanları seçerek, her türlü araştırmayı yaptı ve sınava soktu, burada işe başlattı."

"Şampiyonlar Ligi maçlarında bile VAR odasına giden operatör arkadaşlarımız var. Bir kulübümüz, ofsayt çizgisini VAR operatörü çiziyor dedi ve bunun bazı siyasi ilişkilerinin olduğunu ifade etti. Saygı duyarım. Biz de bunları aldık, PFDK'ya götürdük. Hem de 6222'ye göre Başsavcılığa başvuru yaptık. Çünkü iddia büyüktü."

"Operatör arkadaşımızın, ofsayt çizgisinin çizilmesindeki dahili, yüzde 0'dır. Kararı veren, hakemdir. Yönetici arkadaşlarımız açıklamada bulundular, biz de açıklama yaptık. Arkadaşlarımız, ellerindeki belgeleri sadece yargıya değil, bize de vermeleri gerekiyor. Bence çok büyük yanlışlık yaptılar. Bu maçın neticelerini buna bağlamamaları gerektiğine inanıyorum. Yanlış varsa, başka bir yerde aramaları gerekiyordu. Biz de gerekli hukuksal işlemleri başlattık."

"Türk hakemliğini kalitesi belli olmuş ve takdir gören bir müessese olarak görüyorum. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde aynı anda 3 hakemimiz görevlendirildi. Milli maç arasında bütün hakemlerimizi Antalya'ya götüreceğiz. O arada kamp süreci devam edecek ve hakemlerimiz önemli bir derecede eğitim alacak."

"Yabancı hakem gelsin deniyor, biz zaten dışarıya hakem yolluyoruz."

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