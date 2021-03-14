14 Mart 2021, Pazar

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Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 Giriş Tarihi: 14.03.2021

'in 30. haftasında ile karşı karşıya gelecek. ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada Fenerbahçe, düşme hattından kurtulmak isteyen ve kalan maçlarda yükselişe geçmek isteyen Gençlerbirliği'ni yenmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 14 Mart Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, , Novak, , , , Pelkas, , Thiam

Gençlerbirliği: Nordfelt, Johansson, Piris, Diego, Arda, Soner, Furman, Candeias, Murat, Sefa, Lima

İÇ SAHA FOBİSİ

Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde yaşadığı kayıplarla dikkati çekiyor. Sarı-lacivertliler, ligde ev sahibi olduğu son 3 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabildi. Söz konusu süreçte ve Göztepe'ye mağlup olan Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kaldı. Fenerbahçe, bu sezon evinde çıktığı 14 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, ve Diego Perotti, bu maçta forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra sarı kart cezalısı Enner Valencia da Gençlerbirliği mücadelesinde kadroda yer alamayacak.

4 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin sarı kart görmeleri halinde Beşiktaş deplasmanında yer almayacak. Diğer yandan sarı kart sınırındaki Sinan Gümüş ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayacak.

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