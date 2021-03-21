Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı ve 8 hafta aradan sonra 3 puana kavuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Akdeniz temsilcisi 3-1 kazandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 54'te Fredy, 66'da Gökdeniz Bayrakdar ve 70. dakikada ise Bünyamin Balcı kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 39. dakikada Aatıf Chahechouhe'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor 8 hafta sonra kazandı ve puanını 39'a yükseltti. BB Erzurumspor'un ise galibiyet hasreti 6 maça çıktı ve 27 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında topa yükselen Amilton'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Szumski'de kaldı.

26. dakikada sol kanattan rakibini çalımladıktan sonra ceza sahasına giren Bergdich'in yerden pasında uygun pozisyonda topla buluşan El Kabir'in sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

39. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattaki Novikovas ile paslaştıktan sonra ceza sahası içerisinde topla buluşan Aatıf'ın bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

54. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan sert ortasında kaleci Szumski'nin de müdahale etmeye çalıştığı top Erzurumsporlu savunma oyuncusu Da Costa'dan sekince kale önündeki Fredy'nin önünde kaldı. Fredy, uygun pozisyonda sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1

62. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan ortasında ön direkte topa yükselen Boumal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

65. dakikada Antalyaspor öne geçti. Podolski'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Gökdeniz Bayrakdar, kalecinin de öne çıkmasını fırsat bilerek topu aşırtma bir vuruşla filelerle buluşturdu: 2-1

72. dakikada Hakan Özmert'in pasında sağ kanatta topla buluştuktan sonra çalımlarla ceza sahasına giren Bünyamin Balcı'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti. 3-1

89. dakikada Serdar Gürler'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Orgill'in sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşma, Antalyaspor'un 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

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