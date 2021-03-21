21 Mart 2021, Pazar

SÜPER LİG

Denizlispor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Denizlispor - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 Giriş Tarihi: 21.03.2021

'in 31. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Denizlispor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Başakşehir maçı 21 Mart Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Konyaspor - Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Konyaspor - Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Konyaspor - Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Antalyaspor - BB Erzurumspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Antalyaspor - BB Erzurumspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ