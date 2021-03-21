Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Konyaspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KONYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Alanyaspor maçı 21 Mart Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
KONYASPOR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Konyaspor: Sehic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Skubic, Jevtovic, Milosevic, Hadziahmetovic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi
Alanyaspor: Marafona, Fatih, Moubandje, Tzavellas, Siopis, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, Hasan Hüseyin Acar, Davidson, Bareiro, Mustafa Pektemek
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