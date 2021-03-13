13 Mart 2021, Cumartesi

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Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 Giriş Tarihi: 13.03.2021

'in 30. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı 13 Mart Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Ali, Ahmet, Robin, Camara, Uğur, Ziya, Hakan, Fajr, Boyd, Kone, Kayode

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Ndao, Bertolacci, Castro, Borini, Sobiech

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