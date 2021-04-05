05 Nisan 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Son dakika: Süper Lig'in 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı!

Süper Lig'in 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 Giriş Tarihi: 05.04.2021

Spor Toto 'de 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler ve yardımcıları belli oldu. - maçını , - maçını ve - maçını yönetecek.

Spor Toto 'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. TFF, lider 'ın ile oynayacağı maça 'ü atadı. Siyah-beyazlıların üst üste iki maçını yöneten Halil Umut Meler'e bu hafta görev verilmemesi ise dikkat çekti.

Öte yandan - maçını , - maçını ise yönetecek.

İşte haftanın hakemleri:

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