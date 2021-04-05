Son dakika: Süper Lig'in 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. TFF, lider Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynayacağı maça Ümit Öztürk'ü atadı. Siyah-beyazlıların üst üste iki maçını yöneten Halil Umut Meler'e bu hafta görev verilmemesi ise dikkat çekti.

Öte yandan Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçını Halis Özkahya, Trabzonspor-Kayserispor maçını ise Atilla Karaoğlan yönetecek.

İşte haftanın hakemleri:

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