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Son dakika spor haberi: Başakşehir - Beşiktaş maçında 3 dakikada 2 direk! Aleksic ve Vincent Aboubakar...

3 dakikada 2 direk! İşte o anlar...
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Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 Giriş Tarihi: 12.03.2021

'in 30. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Mücadele adeta direkten dönen toplarla başladı. İlk olarak Başakşehir'de 4. dakikada 'in yakın mesafeden şutu üst direkten geri gelirken, ardından siyah beyazlılarda 'ın 7. dakikada sol ayağıyla yaptığı vuruşu direkte patladı. İşte o pozisyonlar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'de şampiyonluk yarışını sürdüren , 30. haftada deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Mücadele adeta direkten dönen toplarla başladı. Başakşehir cephesinde Danijel 'in 4. dakikadaki sert şutu üst direkte patladı. 3 dakika sonra siyah beyazlıların golcüsü 'ın ceza sahası dışından şutu direkten döndü.

İşte o pozisyonlar;

ALEKSIC'IN VURUŞU

ABOUBAKAR'IN ŞUTU


(Fotoğraflar: beIN Sports)

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