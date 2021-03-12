12 Mart 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Başakşehir - Beşiktaş maçında 3 dakikada 2 direk! Aleksic ve Vincent Aboubakar...
Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadele adeta direkten dönen toplarla başladı. İlk olarak Başakşehir'de 4. dakikada Aleksic'in yakın mesafeden şutu üst direkten geri gelirken, ardından siyah beyazlılarda Vincent Aboubakar'ın 7. dakikada sol ayağıyla yaptığı vuruşu direkte patladı. İşte o pozisyonlar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş, 30. haftada deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadele adeta direkten dönen toplarla başladı. Başakşehir cephesinde Danijel Aleksic'in 4. dakikadaki sert şutu üst direkte patladı. 3 dakika sonra siyah beyazlıların golcüsü Vincent Aboubakar'ın ceza sahası dışından şutu direkten döndü.
İşte o pozisyonlar;
ALEKSIC'IN VURUŞU
ABOUBAKAR'IN ŞUTU
(Fotoğraflar: beIN Sports)
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