04 Mart 2021, Perşembe
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Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Alanyaspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Göztepe maçı 4 Mart Perşembe günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Efecan, Davidson, Bareiro, Mustafa Pektemek
Göztepe: İrfancan, Murat, Atınç, Alparslan, Mihojevic, Zulc, Soner, Halil, Diabate, Ndiaye, Jahovic
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