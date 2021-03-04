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Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Alanyaspor - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 Giriş Tarihi: 04.03.2021

'in 28. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Göztepe maçı 4 Mart Perşembe günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Efecan, Davidson, Bareiro, Mustafa Pektemek

Göztepe: İrfancan, Murat, Atınç, Alparslan, Mihojevic, Zulc, Soner, Halil, Diabate, Ndiaye, Jahovic

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