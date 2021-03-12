12 Mart 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Başakşehir - Beşiktaş maçını Sergen Yalçın tribünden takip etti!

Yalçın tribünden takip etti!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 30. haftasında ile karşılaştı. Mücadelede siyah-beyazlıların teknik direktörü takımını tribünden takip etti. ( haberleri)

Teknik Direktörü , karşısında gördüğü sarı kart nedeniyle maçını tribünden takip etti.

Gaziantep FK mücadelesinin ikinci yarısında gördüğü sarı kartla bu sezonki dördüncü sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir mücadelesini tribünden takip etti. Sezon başında Covid-19 testi pozitif çıktığı için , ve mücadelelerinde takımın başındaki yerini alamayan Sergen Yalçın, bu kez sarı kart cezası nedeniyle kulübede sahaya çıkamadı. Beşiktaş'ta Yardımcı Antrenör takımın başında sahaya çıktı.
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