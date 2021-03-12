12 Mart 2021, Cuma
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Gaziantep FK mücadelesinin ikinci yarısında gördüğü sarı kartla bu sezonki dördüncü sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir mücadelesini tribünden takip etti. Sezon başında Covid-19 testi pozitif çıktığı için Trabzonspor, Rio Ave ve Antalyaspor mücadelelerinde takımın başındaki yerini alamayan Sergen Yalçın, bu kez sarı kart cezası nedeniyle kulübede sahaya çıkamadı. Beşiktaş'ta Yardımcı Antrenör Murat Şahin takımın başında sahaya çıktı.
Başakşehir - Beşiktaş maçını Sergen Yalçın tribünden takip etti!
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşılaştı. Mücadelede siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın takımını tribünden takip etti. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK karşısında gördüğü sarı kart nedeniyle Başakşehir maçını tribünden takip etti.
Gaziantep FK mücadelesinin ikinci yarısında gördüğü sarı kartla bu sezonki dördüncü sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir mücadelesini tribünden takip etti. Sezon başında Covid-19 testi pozitif çıktığı için Trabzonspor, Rio Ave ve Antalyaspor mücadelelerinde takımın başındaki yerini alamayan Sergen Yalçın, bu kez sarı kart cezası nedeniyle kulübede sahaya çıkamadı. Beşiktaş'ta Yardımcı Antrenör Murat Şahin takımın başında sahaya çıktı.
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