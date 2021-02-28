Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Göztepe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Göztepe ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Kasımpaşa maçı 28 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Burekovic, Nwobodo, Soner, Diabate, Halil, Ndiaye, Jahovic

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Breckai Haddadi, Aytaç, Bistrovic, Yusuf, Hodzic, Hajradinovic, Thelin

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