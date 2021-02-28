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Göztepe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Antalyaspor - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 Giriş Tarihi: 28.02.2021

'in 27. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Göztepe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Kasımpaşa maçı 28 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Burekovic, Nwobodo, Soner, Diabate, Halil, Ndiaye, Jahovic

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Breckai Haddadi, Aytaç, Bistrovic, Yusuf, Hodzic, Hajradinovic, Thelin

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