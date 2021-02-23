23 Şubat 2021, Salı

SÜPER LİG

5 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi

5 Süper Lig kulübü PFDK'da
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 23.02.2021

(TFF) Hukuk Müşavirliği; , , , ve 'nın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. Ayrıca Medipol Başakşehir'den ile 'dan ise hakaret ettikleri gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanan sevkler şu şekilde:

1- FK'nın 19.02.2021 tarihinde oynanan -TRABZONSPOR A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK futbolcusu PEREIRA DA SILVA'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 20.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- A.Ş. Kulübü'nün 20.02.2021 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- Kulübü futbolcusu 'ün 20.02.2021 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR- müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- Kulübü'nün 21.02.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR- müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/9 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü futbolcusu ARVYDAS NOVIKOVAS'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü futbolcusu CENK AHMET ALKILIÇ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- Kulübü'nün 21.02.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi ERHAN ERDOĞAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2020-2021 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 21.02.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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