13 Mart 2021, Cumartesi

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Sivasspor-Fatih Karagümrük | CANLI

Sivasspor-Fatih Karagümrük | CANLI
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Giriş Tarihi: 13.03.2021

'in 30. haftasında sahasında ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

'in 30. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin detayları haberimizde...

SİVASSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LER

Sivasspor: Ali, Alaaddin, Robin Yalçın, Camara, Uğur, Cofie, Fajr, Hakan, Boyd, Erdoğan, Kayode.

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Sobiech.


SİVASSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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