Sivasspor-Fatih Karagümrük | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında DG Sivasspor sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin detayları haberimizde...
SİVASSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LER
Sivasspor: Ali, Alaaddin, Robin Yalçın, Camara, Uğur, Cofie, Fajr, Hakan, Boyd, Erdoğan, Kayode.
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Sobiech.
SİVASSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
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