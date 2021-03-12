Başakşehir-Beşiktaş maçında 11'ler belli oldu!

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Başakşehir ile Beşikatş karşılaşacak. Mücadelede 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında lider Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlıların ilk 11'i belli oldu.



BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Berkay, Deniz, Giuliano, Aleksic, Crivelli

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN CENK TOSUN VE GÖKHAN TÖRE YOK

Beşiktaş, Medipol Başakşehir mücadelesine 3 eksikle çıkacak. Bu eksiklerin en önemlisi ise teknik direktör Sergen Yalçın. Geçen hafta Vodafone Park'ta oynanan Gaziantep FK maçında dördüncü sarı kartını gören Sergen Yalçın cezalı olduğu için, yarın akşam yedek kulübesinden talimat veremeyecek ve karşılaşmayı tribünde kendine ayrılan bölümden takip edecek.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın yanı sıra futbolculardan Cenk Tosun ve Gökhan Töre maç kadrosunda olamayacak. Çıktığı ilk lig maçı olan Gençlerbirliği maçında 2 gol atan ve maçtan sonra sakatlandığı anlaşılan Cenk Tosun, sakatlığının ardından 2 gün önce takımdan ayrı bireysel program dahilinde düz koşulara başladı. Henüz takım çalışmasına dahil olmayan milli golcünün yarınki mücadelede riske edilmesi beklenmiyor. Cenk Tosun'un 21 Mart'taki Fenerbahçe derbisine tam anlamıyla hazır olması çalışılıyor. Beşiktaş'taki bir diğer eksik futbolcu bu sezon 4'üncü kez sakatlanan Gökhan Töre. Pazartesi gününden bu yana sağ alt baldırından tedavi olan Töre, sakatlık sebebiyle bu sezon 13 maçta kadroda yer almadı.

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ SARI KART SIKINTISI

Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçı öncesinde sarı kart sınırında olan 4 oyuncu bulunuyor. Daha önceden 3 sarı karta ulaşan Rachid Ghezzal, Valentine Rosier, Necip Uysal ve Josef de Souza, Medipol Başakşehir maçında sarı kart görmeleri durumunda 21 Mart'ta Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecekler. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın karşılaşma öncesinde bu dört futbolcuyla özel olarak konuşup çok dikkatli olmaları ve maçın hakemi Cüneyt Çakır'la hiç bir şekilde diyaloğa girmemeleri konusunda uyardığı öğrenildi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 5 OYUNCU SINIRDA

Medipol Başakşehir'de de 5 oyuncu sarı kart ceza sınırına gelmiş durumda. Turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli, Danijel Aleksic, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner ve Alexandru Epureanu, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri halinde 31'inci haftada deplasmanda oynanacak Yukatel Denizlispor maçında takımını yalnız bırakacak.

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