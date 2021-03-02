02 Mart 2021, Salı

SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kartal 3 puana kanatlandı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 Giriş Tarihi: 02.03.2021

'in 28. haftasında deplasmanda ile karşılaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar Atiba'nın attığı golle 1-0 kazandı ve lider Galatasaray'la puanını eşitledi.

'in 28. hafta mücadelesinde deplasmanda 'a konuk oldu. Karşılaşmayı siyah-beyazlı takım 1-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Atiba kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş lider Galatasaray'la puanını eşitledi ve 57 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti ise 8 maça çıktı ve 31 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada sol kanattan bindirme yapan N'Sakala'nın ortasında Aboubakar, yükselip kafayı vurdu. Yerde seken top kaleci Ertaç Özbir'in üzerine gitti.

23. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Mustafa Eskihellaç'ın uzak direğe doğru vuruşunda, kaleci Utku topu ayağıyla son anda çelmeyi başardı.

38. dakikada Mustafa Eskihellaç ceza sahasının hemen dışından çok sert bir vuruş yaptı. Top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

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