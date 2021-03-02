Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar Atiba'nın attığı golle 1-0 kazandı ve lider Galatasaray'la puanını eşitledi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmayı siyah-beyazlı takım 1-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Atiba kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş lider Galatasaray'la puanını eşitledi ve 57 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti ise 8 maça çıktı ve 31 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada sol kanattan bindirme yapan N'Sakala'nın ortasında Aboubakar, yükselip kafayı vurdu. Yerde seken top kaleci Ertaç Özbir'in üzerine gitti.

23. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Mustafa Eskihellaç'ın uzak direğe doğru vuruşunda, kaleci Utku topu ayağıyla son anda çelmeyi başardı.

38. dakikada Mustafa Eskihellaç ceza sahasının hemen dışından çok sert bir vuruş yaptı. Top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

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