21 Şubat 2021, Pazar

SÜPER LİG

Sivasspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Sivasspor - Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 Giriş Tarihi: 21.02.2021

'in 26. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sivasspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Kayserispor maçı 21 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Samassa, Ahmet, Camara, Robin, Uğur, Claudemir, Boyd, Fajr, Hakan, Gradel, Yatabare

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Yasir, Muhar, Campanharo, Lennon, Avramovski, Henrique, Luckassen

BB Erzurumspor - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Gaziantep FK - Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Gaziantep FK - Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BB Erzurumspor - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? BB Erzurumspor - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Cimbom liderliği bırakmadı! İşte güncel puan durumu Cimbom liderliği bırakmadı! İşte güncel puan durumu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör