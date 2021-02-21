Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sivasspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Sivasspor ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Kayserispor maçı 21 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Samassa, Ahmet, Camara, Robin, Uğur, Claudemir, Boyd, Fajr, Hakan, Gradel, Yatabare

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Yasir, Muhar, Campanharo, Lennon, Avramovski, Henrique, Luckassen

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