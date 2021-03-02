02 Mart 2021, Salı
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Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçında Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a tepki! Oyundan alınırken...
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. Siyah-beyazlılarda Aboubakar, 85. dakikada yerini N'Koudou'ya bırakırken teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki gösterdi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Mücadelenin 85. dakikasında siyah-beyazlılarda Aboubakar yerini N'Koudou'ya bırakırken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu kararını beğenmedi ve tepki gösterdi.
İşte o anlar:
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
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