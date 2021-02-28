28 Şubat 2021, Pazar

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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Fenerbahçe maçında Uğurcan Çakır'dan üst üste kritik kurtarışlar!

Uğurcan'dan üst üste kritik kurtarışlar! F.Bahçe'ye geçit vermedi
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Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 Giriş Tarihi: 28.02.2021

'in 27. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 25. ve 30. dakikalarında bordo-mavililerin file bekçisi 'dan üst üste kritik kurtarışlar geldi. | Son dakika Trabzonspor-Fenerbahçe haberleri

'in 27. hafta maçında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada - derbisine sahne oldu.

Mücadelenin 25. ve 30. dakikalarında bordo-mavililerin kalecisi , üst üste kritik kurtarışlar yaparak takımının geriye düşmesine engelledi.

24 yaşındaki kaleci, 25. dakikada 'ın şutunu ardından Pelkas'ın vuruşunu çelerken, 30'da ise yakın mesafeden 'a geçit vermedi.

İşte o pozisyonlar:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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