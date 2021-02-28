28 Şubat 2021, Pazar
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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Fenerbahçe maçında Uğurcan Çakır'dan üst üste kritik kurtarışlar!
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin 25. ve 30. dakikalarında bordo-mavililerin file bekçisi Uğurcan Çakır'dan üst üste kritik kurtarışlar geldi. | Son dakika Trabzonspor-Fenerbahçe haberleri
Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine sahne oldu.
Mücadelenin 25. ve 30. dakikalarında bordo-mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır, üst üste kritik kurtarışlar yaparak takımının geriye düşmesine engelledi.
24 yaşındaki kaleci, 25. dakikada Mert Hakan'ın şutunu ardından Pelkas'ın vuruşunu çelerken, 30'da ise yakın mesafeden Thiam'a geçit vermedi.
İşte o pozisyonlar:
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
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