28 Şubat 2021, Pazar

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Göztepe 1 - 0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Göztepe evinde 3 puanı kaptı!
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Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 Giriş Tarihi: 28.02.2021

'in 27. haftasında ile karşı karşıya geldi. ekibi 25. dakikada Ndiaye'nin attığı golle müsabakadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. Maçta Kasımpaşa adına , Göztepe adına ise Emir kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İşte detaylar...

'in 27. haftasında , sahasında 'yı ağırladı. 2 kırmızı kartın çıktığı maçta ekibi, 25. dakikada Ndiaye'nin attığı golle karşılaşmadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Kasımpaşa'da 15. dakikada kırmızı kart gördü. Göztepe'de ise Emir 84. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalarak takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada orta sahada Luckassen'in Ndiaye'ye yaptığı müdahalesi sonrasında hakem , Luckassen'e direkt kırmızı kart gösterdi.

26. dakikada sol taraftan Akbunar'ın yerden pasında arka direkte topla buluşan Ndiaye'nin kayarak vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

38. dakikada sağ kanattan Paluli'nin ortasında direkt kaleye yönelen topu kaleci uzaklaştırdı.

48. dakikada ceza sahası dışında 'nın ayağından aştığı topu kayarak almak isteyen Kara'nın müdahalesi şuta dönüştü. Kaleci soluna giden meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

50. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği sert şutta top kaleci İrfan'ın müdahalesiyle direğe çarpıp oyun alanına döndü.

67. dakikada 'ın sağ kanattan içeriye yaptığı ortada kaleye giden topu kaleci Ertuğrul son anda kornere çeldi.

84. dakikada orta sahada gelişen Kasımpaşa atağında topa eliyle dokunan , hakem Suat Arslanboğa tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

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