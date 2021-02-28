Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. İzmir ekibi 25. dakikada Ndiaye'nin attığı golle müsabakadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. Maçta Kasımpaşa adına Luckassen, Göztepe adına ise Berkan Emir kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. 2 kırmızı kartın çıktığı maçta İzmir ekibi, 25. dakikada Ndiaye'nin attığı golle karşılaşmadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Kasımpaşa'da Luckassen 15. dakikada kırmızı kart gördü. Göztepe'de ise Berkan Emir 84. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalarak takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada orta sahada Luckassen'in Cherif Ndiaye'ye yaptığı müdahalesi sonrasında hakem Suat Arslanboğa, Luckassen'e direkt kırmızı kart gösterdi.



26. dakikada sol taraftan Halil Akbunar'ın yerden pasında arka direkte topla buluşan Ndiaye'nin kayarak vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0



38. dakikada sağ kanattan Murat Paluli'nin ortasında direkt kaleye yönelen topu kaleci Ertuğrul uzaklaştırdı.

48. dakikada ceza sahası dışında Obinna'nın ayağından aştığı topu kayarak almak isteyen Aytaç Kara'nın müdahalesi şuta dönüştü. Kaleci İrfan Can soluna giden meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.



50. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği sert şutta top kaleci İrfan'ın müdahalesiyle direğe çarpıp oyun alanına döndü.



67. dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan içeriye yaptığı ortada kaleye giden topu kaleci Ertuğrul son anda kornere çeldi.



84. dakikada orta sahada gelişen Kasımpaşa atağında topa eliyle dokunan Berkan Emir, hakem Suat Arslanboğa tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

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