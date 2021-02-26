Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş sahasında Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor. Zirve yolunda kayıp yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar, çıkış peşinde olan Denizlispor karşısında 3 puan almak istiyor. Karşılaşmanın detayları ve CANLI anlatımı haberimizde...

BEŞİKTAŞ-DENİZLİSPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Nkoudou, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar.

Denizlispor: Cenk, Lopes, Leismann, Mustafa, Ayman, Kubilay, Diskerud, Murawski, Sagal, Mesanovic, Rodallega.

GHEZZAL YEDEK KULÜBESİNDE

Siyah-beyazlı ekipte Gençlerbirliği karşısında attığı şık golle kilidi açan isim olan ancak yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal, Yukatel Denizlispor maçına yedek külübesinde başladı. Daha önce 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı düşünülen Cezayirli kanat oyuncusu, hafta içi yapılan antrenmanlarda çalıştı ve Denizlispor maçını kadrosuna dahil edildi.

SİYAH-BEYAZLILARDA CEZALILAR DÖNDÜ

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezaları nedeniyle Gençlerbirliği maçında görev alamayan Vida ve N'Sakala, Yukatel Denizlispor maçıyla formalarına kavuştu.

Konyaspor maçında rakibine yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan N'Sakala ve mücadelenin ikinci yarısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Vida, 11'e döndü. Bu iki ismin yokluğunda Gençlerbirliği maçında stoper Necip Uysal, sol bekte ise orta saha oyuncusu olan Dorukhan Toköz görev almıştı. Vida ve N'Sakala'nın cezalarının tamamlamalarının ardından 11'e dönmeleriyle, Beşiktaş'ta ideal savunma 4'lüsüne kavuşmuş oldu.

BEŞİKTAŞ'TA SINIRDA 4 İSİM VAR

Siyah-beyazlılarda, Yukatel Denizlispor karşılaşması öncesinde 4 isim sarı kart sınırında yer alıyor. Mücadeleye 11'de başlayan Valentin Rosier ve Josef de Souza ile yedek kulübesinde yer alan Rachid Ghezzal ve Necip Uysal kart görmeleri halinde ligin 28'inci haftasında deplasmanda oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında görev alamayacak.

TARAFTARDAN ANLAMLI PANKART

Siyah-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Savaşımız yeni başlıyor" sözünü pankart yaparak stadyuma astı.

Beşiktaş taraftarları, Denizlispor maçı öncesinde tribünlere pankatlar yerleştirdi. Futbolcuların fotoğraflarının yer aldığı pankartın yanı sıra, bir tribünde de teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Savaşımız yeni başlıyor" sözüne yer verildi.

HAKAN KUTLU'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Yukatel Denizlispor Teknik direktörü Hakan Kutlu, Süper Lig'in 26'ncı haftasında 1-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Özer Özdemir'in yerine Tiago Lopes'e, Recep Niyaz'ın yerine ise Kubilay Aktaş'a görev verdi.

DENİZLİSPOR'DA 5 İSİM KART SINIRINDA

Yeşil-siyahlı ekipte, Beşiktaş maçı öncesinde 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karşılaşmaya 11'de başlayan Mustafa Yumlu, Kubilay Aktaş, Muris Mesanovic, Angelo Sagal ile yedek kulübesinde maça başlayan Hadi Sacko sarı kart görmelerin halinde 28'inci haftayı bay geçecekleri için 29'uncu haftada iç sahada oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında görev alamayacak.

BEŞİKTAŞ-DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Vodafone Park Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor.

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