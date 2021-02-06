Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor ile Rizespor karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Rizespor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Rizespor kozlarını paylaşıyor. Alanyaspor - Rizespor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ALANYASPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Alanyaspor - Rizespor maçı beIN Sports MAX HD 1'den canlı yayınlanıyor.

ALANYASPOR - RİZESPOR İLK 11'LER

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Bareiro

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Emir, Meriah, Melnjak, Doğan, Dokovic, Boldrin, Soderlund, Skoda

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