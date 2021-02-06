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Alanyaspor Rizespor maçı CANLI

Alanyaspor - Rizespor | CANLI
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Giriş Tarihi: 06.02.2021

'in 24. haftasında ile Rizespor karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Rizespor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 24. hafta mücadelesinde ile Rizespor kozlarını paylaşıyor. Alanyaspor - Rizespor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ALANYASPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Alanyaspor - Rizespor maçı 'den canlı yayınlanıyor.

ALANYASPOR - RİZESPOR İLK 11'LER

ALANYASPOR: , , , , Moubandje, , , Salih, , , Bareiro

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Emir, Meriah, Melnjak, Doğan, , , ,

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