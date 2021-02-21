21 Şubat 2021, Pazar

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Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Fenerbahçe - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 Giriş Tarihi: 21.02.2021

'in 26. haftasında ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, ile çıkış arayan Göztepe'yi yenerek 'ın kazandığı, 'ın bay geçtiği haftada yara almak istemiyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda

'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Göztepe maçı 21 Şubat Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

PELKAS DÖNÜYOR, GUSTAVO VE İRFAN CAN HAFTAYA HAZIR

Sakatlığı sebebiyle takımdan 4 haftadır ayrı kalan Fenerbahçe'nin yetenekli oyuncularından , Göztepe maçıyla formasına kavuşacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak antrenman eksiği bulunan , ve kadroda olmayacak. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki mücadelesinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan da kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİNDE 5 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. , , , Mert Hakan Yandaş ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri durumunda 27'nci haftada ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE İLE GÖZTEPE 54'ÜNCÜ RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Göztepe oynayacakları maçla birlikte ligde 54'üncü kez rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 82-38 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-2 kazanmıştı.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Serdar (Tisserand) Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, (Osayi) Mesut, Thiam

Göztepe: İrfancan, Murat, Paluli, Atınç, Alpaslan, Burekovic, Nwobodo, Soner, Zulj, Halil, Ndiaye, Jahovic

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