Süper Lig'in 26. haftasında BB Erzurumspor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, BB Erzurumspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında BB Erzurumspor ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB Erzurumspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB ERZURUMSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Hatayspor maçı 21 Şubat Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BB ERZURUMSPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet Kılıç, Aatif, Novikovas, Gomes.

Hatayspor: Munir, Mesut Çaytemel, Billong, Pablo, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf.

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ