21 Şubat 2021, Pazar

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BB Erzurumspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

BB Erzurumspor - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 Giriş Tarihi: 21.02.2021

'in 26. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, BB Erzurumspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB Erzurumspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB ERZURUMSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Hatayspor maçı 21 Şubat Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BB ERZURUMSPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet Kılıç, Aatif, Novikovas, Gomes.

Hatayspor: Munir, Mesut Çaytemel, Billong, Pablo, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf.

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