Gaziantep FK 2 - 1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Gençlerbirliği karşılaştı. Ev sahibi ekip 1-0 geriye düştüğü maçta, 10 kişi kalmasına rağmen maçı 2-1'e getirmesini bildi. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Ev sahibi ekip 18. dakikada Sandro Lima'nın golüyle 1-0 geriye düştü. 58. dakikada Mirallas'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Gaziantep, 59'da Kenan Özer ve 79'da Jefferson'un golüyle maçtan 2-1 galip ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR;
11'inci dakikada koruk takımın sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Lima ceza sahasında yerde kaldı. Gençlerbirliği bu pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.
17'nci dakikada orta alandan gelişen Gençlerbirliği atağında sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Lima'nın vuruşunda Günay ilk pozisyonda gole izin vermedi. Dönen top yine Lima'nın önünde kaldı. Lima bu kez topu filelere gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı. Maçın hakemi itirazlar üzerine VAR incelemesi sonrasında pozisyonun ofsayt olmadığı tespit etti, gol geçerli sayıldı:0-1
23'üncü dakikada orta alandan gelişen konuk takımın atağında Candeias'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Lima, sağ kanattan ceza sahasına sokulup topu içeriye gönderdi. Ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Furman'ın vuruşu az farkla auta gitti.
36'ncı dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Maxim ceza sahasına doğru sokulup, Dicko'yu ceza sahasının sağında topla buluşturdu. Dicko'nun yerden kale sahasına doğru çıkarttığı topu savunma son anda taca gönderdi.
56'ıncı dakikada Mirallas'ın topsuz alanda Mattias Johansson'ın ayağına bastığını tespit eden maçın hakemi Bahattin Şimşek kırmızı kart göstererek Mirallas'ı oyun dışına gönderdi.
59'uncu dakikada Arda'nın hatası ile topla buluşan Kenan, topla ceza sahasına sokuldu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Kenan'ın vuruşunda topu ağlara gitti:1-1
73'üncü dakikada sağ çaprazda topla buluşan Candeias'ın yaptığı vuruşta kaleci Günay'ın çeldiği top Soner'in önünde kaldı. Soner'in penaltı noktası üzerinden uygun durumda yaptığı vuruş auta gitti.
76'ncı dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Lima sağ kanattan ceza sahasına sokulup topu geriye çıkarttı. Sefa'nın vuruşunda Günay, sağına çok iyi uzanıp gole engel oldu.
78'inci dakikada orta alandan hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Enver Cenk rakibinden sıyrılıp topu Güray'a bıraktı. Güray'ın sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Jefferson'un vuruşu ağlara gitti: 2-1
Mücadelenin kalan bölümlerinde gol olmayınca maç 2-1 ev sahibi ekinin üstünlüğü ile sona erdi.
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