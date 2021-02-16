16 Şubat 2021, Salı

SÜPER LİG

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori
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Giriş Tarihi: 16.02.2021

'de 25. hafta mücadeleleri sona ererken, İddaa Risk Yönetimi ise şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte favori...

'de 25. haftaların tamamlanmasının ardından İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.

İşte yeni oranlar:

2.20
2.90
2.90
13.0

Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! haberin devamı

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