Süper Lig'de 25 haftalık süreç geride kaldı. Liderlik koltuğu için kıyasıya rekabet devam ediyor. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe sezon sonunda şampiyonluğunu ilan etmek için yarışıyor. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) simülatörü, Süper Lig'de şampiyonu belirledi. İşte simülatöre göre şampiyon olan takım...