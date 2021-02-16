16 Şubat 2021, Salı

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Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Şampiyon kim olacak? Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Süper Lig'de 25 haftalık süreç geride kaldı. Liderlik koltuğu için kıyasıya rekabet devam ediyor. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe sezon sonunda şampiyonluğunu ilan etmek için yarışıyor. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) simülatörü, Süper Lig'de şampiyonu belirledi. İşte simülatöre göre şampiyon olan takım...

Giriş Tarihi: 16.02.2021 14:22
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Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Şampiyon kim olacak? Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Corona virüsünün gölgesinde seyircisiz olarak devam eden Süper Lig 2020-2021 Sezonu, müthiş bir şampiyonluk yarışına sahne oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Şampiyon kim olacak? Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Geride kalan 25 hafta sonunda Süper Lig'in üç büyükleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe 51'er puanla zirveyi paylaşıyor.

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Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Şampiyon kim olacak? Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Abdullah Avcı ile müthiş bir çıkış yakalayan Trabzonspor ise 45 puanla bu üçlüyü takip ediyor.

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Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Şampiyon kim olacak? Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Nefes kesen yarış sonunda şampiyonluk ipini hangi takımın göğüsleyeceği merak edilirken, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) simülatörü, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun şampiyonunu belirledi.

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Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Şampiyon kim olacak? Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe...

İşte CIES simülatörüne göre Süper Lig'de sezon sonu oluşacak puan durumu:

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