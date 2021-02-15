15 Şubat 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı öncesinde meteorolojiden kar alarmı!

G.Birliği-Beşiktaş maçı öncesi kar alarmı!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 15.02.2021

Süper Lig'in 25. haftasında - ile karşılaşacak. , maç sırasında yoğun kar beklendiği bilgisi verirken, kar alarmı verildi. Bilindiği gibi maçı 19.00'dan saat 16.00'ya çekmişti.

Süper Lig'in 25. haftasında ile , saat 16.00'da Ankara Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

tarafından başlama saati 19.00'dan 16.00'ya çekilen karşılaşma ömcesi, tıpkı Galatasaray-Kasımpaşa maçında olduğu gibi kar alarmı verildi.

'nden paylaşılan son bilgilere göre karşılaşma saatinde stadın yer aldığı bölgede yoğun şekilde kar yağacak. Kar yağışı altında oynanması beklenen karşılaşma sırasında da hava sıcaklığının eksi 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçına dair tüm bilgiler! haberin devamı

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