Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı öncesinde meteorolojiden kar alarmı!

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği-Beşiktaş ile karşılaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, maç sırasında yoğun kar beklendiği bilgisi verirken, kar alarmı verildi. Bilindiği gibi TFF maçı 19.00'dan saat 16.00'ya çekmişti.

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş, saat 16.00'da Ankara Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

TFF tarafından başlama saati 19.00'dan 16.00'ya çekilen karşılaşma ömcesi, tıpkı Galatasaray-Kasımpaşa maçında olduğu gibi kar alarmı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden paylaşılan son bilgilere göre karşılaşma saatinde stadın yer aldığı bölgede yoğun şekilde kar yağacak. Kar yağışı altında oynanması beklenen karşılaşma sırasında da hava sıcaklığının eksi 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

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