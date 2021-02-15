Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Zirve yarışını ve düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Peki, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Süper Lig'de heyecan 25. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacakken bu maçın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbiliği-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte detaylar...

MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Toure, Polomat, Arda, H. İbrahim, Murat, Piris, Soner, Furman, Safa, Candeias.

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Necip, Bilal, Rosier, Atiba, Josef, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

DORUKHAN & MENSAH DÖNÜYOR

Hatay ile dış sahada 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, sonraki deplasman maçında ise Karagümrük'ü 4-1 yendi. Beşiktaş, son deplasman karşılaşmasında ise Antalya ile 1-1 berabere kaldı. Bu arada Beşiktaş'ta cezalı olan Vida ve N'Sakala forma giyemeyecek. Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Dorukhan ise 2 maçlık cezasını tamamladı. Dorukhan'ın yanı sıra, sarı kart cezasını bitiren Mensah da takımdaki yerini alabilecek. Trabzonspor maçında sakatlanan ve bireysel çalışmalarını sürdüren Rıdvan'ın da görev alması beklenmiyor.

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 11 maçta iki kez mağlup oldu. Rakibini 7 kez yenen siyah-beyazlı ekip, iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

OĞUZHAN'DAN KÖTÜ HABER!

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı önncesi Oğuzhan Özyakuptan kötü haber geldi. Yapılan açıklamada "Antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden Özyakup'un adalesinde zorlanma tespit edilmiştir" denildi. Ozi bugünkü maçın kadrosuna alınmadı.

AÇIK ARA ÜSTÜN

İki takım Süper Lig'de 94. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 53 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 9 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş'ın 150 golüne, Gençlerbirliği 64 golle karşılık verdi.

3 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta, Necip, Ghezzal ve Rosier, bugünkü karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu Gençlerbirliği karşısında da sarı kart gördükleri takdirde 27. haftadaki Denizlispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı saat 16.00'da başlayacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşma Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Dev maç, beın Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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