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Kasımpaşa - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Kasımpaşa - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 Giriş Tarihi: 06.02.2021

'in 23. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Hatayspor maçı 6 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, , , , , Bistrovic, Koomson, Hajradinovic, , Hodzic

Hatayspor: , , , , , , , , Akintola, , Boupendza

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