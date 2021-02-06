Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Kasımpaşa ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Hatayspor maçı 6 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Haddadi, Aytaç, Bistrovic, Koomson, Hajradinovic, Thelin, Hodzic

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Katranis, Mesut, Aabid, Traore, Selim Ilgaz, Akintola, Diouf, Boupendza

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