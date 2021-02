Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe karşı karşıya geldi. Gaziantep FK, İzmir ekibini mağlup ederek ligde tam 4 hafta sonra 3 puan aldı. İşte detaylar...

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, 54'te Djilobodji'den ve 76'ta Mirallas'tan geldi.

Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 38'e yükseltirken, Göztepe 26 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında ceza alanının hemen dışında Rashid'in hatasında topu kapan Diabate, topu Soner Aydoğdu'ya gönderdi. Bu oyuncudan müsait pozisyonda topu alan Ndiaye'nin şutunda, meşin yuvarlak kale üst direğinden az farkla auta gitti.



27'nci dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullanan ev sahibi da Oğuz topu içeriye ortaladı. İyi yer tutan Kenan'ın röveşatasında, top üstten auta çıktı.



30'uncu dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Gassama'nın pasında savunma arkasında topla buluşan Ndiaye, kaleci Günay'dan kurtardığı topu ağlarla buluşturdu. Ancak hakem Volkan Bayarslan'ın VAR odasıyla yaptığı görüşme sonrası gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



53'üncü dakikada Maxim'in sağ kanattan kullandığı kornerde Djilobodji ceza alanı içinde topa iyi yükselerek kafayı vurdu ve top ağlara gitti: 1-0



56'ıncı dakikada orta alandan gelişen konuk takım atağında ceza alanında topla buluşan yakın mesafeden vurdu, kaleci Günay topu son anda kornere çeldi.



64'üncü dakikada sol kanatta gelişen Göztepe atağında Ndiaye ısrarla takip ettiği topu içeriye çevirdi, sağ çaprazda topla buluşan Halil gelişine vurdu topu ağlara gönderdi ancak pozisyon VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesi ile iptal edildi.



75'inci dakikada orta alandan hızlı gelişen Gaziantep atağında savunmanın arkasına atılan pasla Muhammet buluştu, karşı karşıya pozisyonda vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu tamamlayan Mirallas meşin yuvarlağı ağlara gönderdi :2-0



77'nci dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında topla buluşan Jahovic'in vuruşunu kaleci Günay son anda kornere çeldi.



90+6'ncı dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Jahovic topu Ndiaye'ye gönderdi. Onun vuruşunda top ağlara gitti ancak hakem yaptığı VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesi ile golü iptal etti.



Mücadelenin kalan bölümlerinde gol olmayınca maç 2-0 ev sahibi ekinin üstünlüğü ile sona erdi.

