04 Şubat 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor Denizlispor maçında penaltı bekledi! İşte o pozisyon

Trabzonspor penaltı bekledi! İşte o pozisyon
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 Giriş Tarihi: 04.02.2021

'in 23. haftasında , 'u ağırladı. Karşılaşmanın 41. dakikasında 'nun 'a yaptığı müdahale sonrasında, bordo-mavililer penaltı bekledi. VAR'da pozisyonu inceleyen hakem , 'devam' kararı verdi. İşte o pozisyon...

'in 23. hafta mücadelesinde sahasında Yukatel 'u ağırladı.

Bordo-mavililer mücadelenin 41. dakikasında 'nun 'a yaptığı müdahalenin ardından penaltı bekledi.

VAR'a giden hakem , pozisyonu izledi ve 'devam' kararı verdi.

İşte o pozisyon:

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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