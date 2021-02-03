Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Konyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Konyaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Gençlerbirliği maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Eray, Skubic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Barış, Jevtovic, Musa, Amir Hadziahmetovic, Shengelia, Cikalleshi, Kravets

Gençlerbirliği: Übeyd, Ömürcan, Halil İbrahim, Zargo Toure, Polomat, Piris, Furman, Sio, Ayite, Candeias, Stancu

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