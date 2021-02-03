03 Şubat 2021, Çarşamba

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Konyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Konyaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 Giriş Tarihi: 03.02.2021

'in 23. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Konyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Gençlerbirliği maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Eray, Skubic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Barış, Jevtovic, Musa, Amir Hadziahmetovic, Shengelia, Cikalleshi, Kravets

Gençlerbirliği: Übeyd, Ömürcan, Halil İbrahim, Zargo Toure, Polomat, Piris, Furman, Sio, Ayite, Candeias, Stancu

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