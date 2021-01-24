24 Ocak 2021, Pazar

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Konyaspor 0 - 0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Konya'da gol sesi çıkmadı
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Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 Giriş Tarihi: 24.01.2021

'in 21. haftasında ile arasında oynanan maç, 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İşte detaylar...

'in 21. haftasında ile arasında oynanan maçta, 90 dakikada gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada sağ kanattan rakibini çalımlayıp arka direğe ortaladı. Amiton'un kafa vuruşunda direkten seken top tekrar kendisine çarpıp ağlara gitti. Ancak Amiton'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

33. dakikada 'nin sağdan kullandığı köşe vuruşuna ön direkte iyi yükselen 'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

34. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında ceza alanı yayı içinde topla buluşan Gökdeniz, geriden gelen 'a pasını çıkardı. Hakan'ın uzaktan sert vuruşu yandan auta gitti.

48. dakikada 'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak arka direği sıyırarak auta çıktı.

60. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ceza sahasına pasında, 'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

63. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Skubic'in sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

64. dakikada 'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Eray Birniçan topu tek hamlede kurtardı.

90. dakikada Fredy'nin ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Eray Birniçan meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşma 0-0 berabere bitti.

Stat:

Hakemler: , ,

: Eray Birniçan, Skubic, , , , Jevtovic, Hadziahmetovic (Dk. 85 ), Ömer Ali Şahiner (Dk. 85 Shengelia), Musa Çağıran (Dk. 72 Rahmanovic), Cikalleshi (Dk. 46 Bytyqi), Kravets

Fraport : Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Kudriashov, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 90+1 Serdar Gürler), Fredy, Amilton (Dk. 87 Sam), Jahovic (Dk. 73 Orgill)

Sarı kartlar: Dk. 30 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 69 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)

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