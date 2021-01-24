Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor arasında oynanan maç, 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor arasında oynanan maçta, 90 dakikada gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR



13. dakikada Gökdeniz sağ kanattan rakibini çalımlayıp arka direğe ortaladı. Amiton'un kafa vuruşunda direkten seken top tekrar kendisine çarpıp ağlara gitti. Ancak Amiton'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.



33. dakikada Ömer Ali'nin sağdan kullandığı köşe vuruşuna ön direkte iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.



34. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında ceza alanı yayı içinde topla buluşan Gökdeniz, geriden gelen Hakan'a pasını çıkardı. Hakan'ın uzaktan sert vuruşu yandan auta gitti.

48. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak arka direği sıyırarak auta çıktı.

60. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ceza sahasına pasında, Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

63. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Skubic'in sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

64. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Eray Birniçan topu tek hamlede kurtardı.

90. dakikada Fredy'nin ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Eray Birniçan meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşma 0-0 berabere bitti.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Metin, Bilal Gölen

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Barış Yardımcı, Jevtovic, Hadziahmetovic (Dk. 85 Oğuz Kağan Güçtekin), Ömer Ali Şahiner (Dk. 85 Shengelia), Musa Çağıran (Dk. 72 Rahmanovic), Cikalleshi (Dk. 46 Bytyqi), Kravets

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Kudriashov, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 90+1 Serdar Gürler), Fredy, Amilton (Dk. 87 Sam), Jahovic (Dk. 73 Orgill)

Sarı kartlar: Dk. 30 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 69 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)

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