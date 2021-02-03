03 Şubat 2021, Çarşamba

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Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Karagümrük - Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 Giriş Tarihi: 03.02.2021

'in 23. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, , N'Diaye, Berrtolacci, Borini, Sobiech

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Olkowski, Djilobodji, Tosça, Güray, Mirallas, Jefferson, Vetrih, Maxim, Dicko

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