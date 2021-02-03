Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Ndao, N'Diaye, Berrtolacci, Borini, Sobiech

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Olkowski, Djilobodji, Tosça, Güray, Mirallas, Jefferson, Vetrih, Maxim, Dicko

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