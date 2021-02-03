03 Şubat 2021, Çarşamba

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Kayserispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Kayserispor - Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 Giriş Tarihi: 03.02.2021

'in 23. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kayserispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Alanyaspor maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Doğan, Avramovski, , Uğur Demirok, Aziz Behiç, Campanharo, Kvrzic, Lennon, Henrique, Muhar, Maglica

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Davidson, Adam Bareiro, Babacar

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