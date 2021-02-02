02 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Hatayspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 Giriş Tarihi: 02.02.2021

'in 23. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. derbisi öncesinde zorlu Hatay deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de, yeni transfer 'in süre alması da bekleniyor. Hatayspor'da ise son dönemin en formda forvetlerinden Boupendza'nın performansı merak konusu. Peki, Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'in 23. haftasında heyecan devam ediyor. Hatayspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Mücadele hakkında detayları öğrenmek isteyen futbolseverler merakla araştırma yapıyor. Peki, Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Fenerbahçe maçı 2 Şubat Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: , , , Yusuf, Mesut, Aabid, , Akintola, , Boupendza, Diof

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, , Caner, , Ozan, , Valencia, Thiam, Samatta

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları sebebiyle Dimitris Pelkas ile 'ın yanı sıra hafif sakatlıkları buluna Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve yeni transfer , Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

MESUT ÖZİL'İN YER ALMASI BEKLENİYOR


Fenerbahçe'de 'in Hatayspor mücadelesinde ilk maçına çıkması bekleniyor. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, maç eksiğinin bulunması sebebiyle bir süredir yükleme antrenmanları yapıyordu. Dün dinlendirilen Mesut Özil'in sarı-lacivertli forma ile ilk kez Hatayspor maç kadrosunda yer alması ve ilk 11 olmasa da sonradan görev alması bekleniyor.

4 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde ceza sınırında yer alan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci, forma giyemeyecek.

Serdar Aziz ile Enner Valencia ise sarı kart görmesi durumunda derbisinde takımdaki yerini alamayacak.

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