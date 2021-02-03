03 Şubat 2021, Çarşamba

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Sivasspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Sivasspor - BB Erzurumspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 Giriş Tarihi: 03.02.2021

'in 23. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sivasspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - BB Erzurumspor maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bivasspor: Samassa, Ahmet, , Caner, Uğur, Cofie, , Fajr, Hakan, Gradel, Kayode

BB Erzurumspor: Szumski, Murat, , Teikeu, , Omolo, Donald, Cenk, Aatif, Emrah, Gomes

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