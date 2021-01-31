31 Ocak 2021, Pazar

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Alanyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Alanyaspor - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 31.01.2021

'in 22. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Yağmur sebebiyle ertelenen mücadele kaldığı yerden devam edecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri de yer alıyor. Peki, Alanyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Sivasspor maçı 31 Ocak Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

ALANYASPOR: , , Fatih, Caulker, Moubandje, , , Salih, , , Babacar

SİVASSPOR: , , , , Uğur, Cofie, , Hakan, , , Kayode

Alanyaspor-Sivasspor maçına yağmur engeli! haberin devamı

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