30 Ocak 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Alanyaspor-Sivasspor maçına yağmur engeli!

Alanyaspor-Sivasspor maçına yağmur engeli!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 Giriş Tarihi: 30.01.2021

'in 22. haftasında  ile arasında oynanan mücadele yoğun yağış nedeniyle ertelendi.

'in 22. haftasında oynanan - maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. 24. dakikada yoğun yağmur yağışı nedeniyle karşılaşmayı durduran hakem Zorbay Küçük, oyuncuları soyunma odasına gönderdi. Müsabakanın ertelendiği ve 31 Ocak tarihinde aynı saatte kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.

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