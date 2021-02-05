Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu! İşte Beşiktaş Başkanı Çebi'nin ilk açıklamaları...

Kulüpler Birliği'nde Mehmet Sepil'in istifa etmesi üzerine, yeni başkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi oldu! Çebi, tek aday olduğu seçimin sonunda görevi devraldı. İşte yeni Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ilk açıklamaları...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı oldu. Başkan Çebi, tek aday olarak girdiği seçimin sonunda görevi Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den devraldı.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için kutlama mesajı yayımladı.



Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısında başkanlığa seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi tebrik ediyorum. Ahmet Nur Çebi'ye çalışmalarında başarılar diliyorum. Başkanlık görevini devreden Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'e de hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Yeni Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları;

Futbol adına zor bir süreçten geçildiğini belirten Ahmet Nur Çebi, "Bugün olağanüstü bir genel kurul yaptık. Bu genel kurulun sonucunda Kulüpler Birliğimiz başkan adayı olarak beni gösterdi. Bu benim için onur, teşekkür ediyorum. Pandemi dönemi futbol adına zor bir süreçti. Bu süreçte görev yapan Mehmet Sepil başkanımıza, kulüplerimiz ve kendi adıma teşekkür ediyorum. Yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.



Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu'nda alacak isimleri de açıklayan Çebi, "Ali Koç, Mustafa Cengiz, Ahmet Ağaoğlu, Göksel Gümüşdağ, Mehmet Sepil, Fatih Mert, Fatih Saraç ve Süleyman Hurma ile 9 kişilik yönetim kurulumuzu oluşturduk. Önümüzdeki hafta kendi içimizde görev dağılımımıza yapacağız. Hayırlı olsun. Türk sporunun çok fazla sorunu olduğu süreçten geçtik. Bu sürecin içerisinde çözülen birçok olayımızın olduğu gibi halen çözülmeyen, bekleyen konularımızın olduğunu biliyoruz. Bu konular içerisinde en önemlisi henüz daha çıkmamış olan Spor Yasası'nda düşüncelerimizin çerçevesinde verebileceğimiz katkıların alınmış hali ile Spor Yasası'nın oluşmasına gayret göstereceğiz. Birinci hedefimiz bu. Özellikle yayıncı kuruluş ile yaşanan uzun süreli bir görüşme sürecinin tekrar bir daha başlayacağı ve başka bir şekilde yayın haklarımızdan kulüplerimizin en iyi şekilde faydalanmasını sağlayacak bir görüşmelerin başlaması gerekmektedir. Özellikle vergilerimiz, kamuya olan kulüplerimizin borçlarının ve bankalara olan borçların yapılanmasının süratlenmesi ve uygun hale getirilmesi, görev alacağımız süre içerisinde görevlerimizden biri. Sonuç itibarıyla kulüplerimizin gelirlerini arttırabilecek diğer konularda da ilgili kurumlar ve kişilerle görüşmesini yapma vazifesini üzerimize aldık. İnşallah bu sorunları kısa süre içerisinde gündeme getirip çözebiliriz. Birlik ve beraberlik şeklindeki konuşmalarımızdan bütün başkanlarımızdan aldığımız enerji, mesaj şu; sahada mücadele ama perdenin diğer tarafında birlik ve beraberlik içerisinde sorunlarımızı el birliği çözmek ve gayret içerisinde olmaktır. Türk futbolu adına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



"GÖREVİ HEP BERABER YAPACAĞIZ"



Kendilerinden yaşça büyük olan Mustafa Cengiz'in kendilerine ağabeylik yapacağını söyleyen Çebi, "Mustafa ağabeyimiz var. Bizim büyüğümüz. Ağabeyliği o yapacak inşallah. Allah izin verirse. Ben de arkadaşlarımın yanında çok da yaşlı değilim. Ağabey modeli burası için uygun bir yer değil. Hepsi ağabeylerimiz ve çok değerli kulüplerin yöneticileri. Sadece belirli kişilerin ismi ve unvanları koyularak görev yapması istenmiştir. Aslında görevi hep beraber yapacağız. 21'imiz beraber koşturmak ve birbirimize saygı ve sevgi beslemek zorundayız" dedi.



"SEYİRCİLİ OYNAMAYLA İLGİLİ BİR ADIM ATILDI"



Bütün kulüplerin taraftarıyla buluşma isteğinin zaten olduğunu belirten Çebi, "Seyirci konusu. Kulüplerimizin her birinin taraftarıyla buluşma isteği zaten malum. Bunun bir de ekonomik tarafı da malum. Bununla ilgili bir adım atıldı. Özellikle localar kısmında, kulüplerin gelirlerine katkı sağlanması amaçlansa dahi daha sonradan pandeminin yapmış olduğu sıkıntılı süreç başladı. Bu süre içerisinde ne kadar kontrol edilebilir. Çok istekliyiz. Pandeminin de buna zarar vereceğini düşünüyoruz. Pandemiye katkı verecek bir talepte de kulüp başkanlarımızın olacağını düşünmüyoruz. Toplumun sağlığı önde geliyor. Bizim istediğimiz olgunlukta olmayan Spor Yasası'nın çok doğru olmayan taraflarını görüşerek düzelttirmeye çalışacağız. Birinci önceliğimiz şu an Spor Yasası" diye konuştu.



"BEŞİKTAŞIMIZIN SORUNLARI ZATEN KULÜPLERİMİZİN SORUNLARIYLA AYNI"



Kulüpler Birliği Vakfı'nın profesyoneller tarafından yönetilmesi gerektiğinin birkaç başkan tarafından ifade edildiğini söyleyen Çebi, "Birçok başkanımızın profesyonelce buranın idare edilmesi hususunda görüşleri oldu. Bu hepimizi rahatlatır ve doğru da bir yol olur diye düşünüyoruz. Çünkü sürekliliği bir konumu olması aynı profesyonel kişi tarafından yönetilmesi muhakkak ki önemli olacaktır. Daha faydalı olacaktır. Bu süre içerisinde bu konuyu da çözebiliriz diye düşünüyorum. Beşiktaş'a hizmetimizde bir geri kalma söz konusu olamaz. Beşiktaşımızın sorunları zaten kulüplerimizin sorunlarıyla aynı. Farklı konular yok. Tüm kulüplerimize yapabileceğimiz hizmet, kendi kulübüme de hizmet etmek anlamı taşıyacağı için benim için çok zor olmayacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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