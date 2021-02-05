Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in 24'üncü haftası yarın oynanacak 4 maç ile başlayacak. Haftanın önemli karşılaşmasında Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'ı konuk edeceği derbi maçını Cüneyt Çakır yönetecek.



24'üncü haftanın maç programı ve görev alacak hakemler şöyle:

6 ŞUBAT CUMARTESİ



13:30 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek



16:00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Mete Kalkavan



16:00 Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler



19:00 Fenerbahçe - Galatasaray: Cüneyt Çakır



7 ŞUBAT PAZAR



13:30 B.B Erzurumspor - Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu



16:00 MKE Ankaragücü Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker



16:00 Yukatel Denizlispor – Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük



19:00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya



8 ŞUBAT PAZARTESİ



16:00 Gaziantep FK - Göztepe: Volkan Bayarslan



19:00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Erkan Özdamar

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