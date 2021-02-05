05 Şubat 2021, Cuma

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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Dev derbinin hakemi belli oldu!
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Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 Giriş Tarihi: 05.02.2021

'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü Ülker Stadı'nda oynanacak - Galatasaray derbisini yönetecek.

'in 24'üncü haftası yarın oynanacak 4 maç ile başlayacak. Haftanın önemli karşılaşmasında 'nin sahasında Galatasaray'ı konuk edeceği derbi maçını yönetecek.

24'üncü haftanın maç programı ve görev alacak hakemler şöyle:

6 ŞUBAT CUMARTESİ

13:30 Kasımpaşa - :

16:00 - :

16:00 - Fatih Karagümrük:

19:00 Fenerbahçe - Galatasaray: Cüneyt Çakır

7 ŞUBAT PAZAR

13:30 B.B Erzurumspor - :

16:00 :

16:00 – Fraport TAV Antalyaspor:

19:00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

8 ŞUBAT PAZARTESİ

16:00 Gaziantep FK - Göztepe: Volkan Bayarslan

19:00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Erkan Özdamar

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