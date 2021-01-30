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Kasımpaşa - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Kasımpaşa - Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 Giriş Tarihi: 30.01.2021

'in 22. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Kayserispor maçı 30 Ocak Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Haddadi, Brcka, Luckassen, Hadergjonaj, Anıl Koç, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Bistrovic, , Thelin.

Kayserispor: Doğan Alemdar, Kolovetsios, Kvrzic, Aziz Behich, Sapunaru, Attamah, Henrique, , Campanharo, Avramovski, Kanga

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