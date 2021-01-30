Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Kasımpaşa ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Kayserispor maçı 30 Ocak Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Haddadi, Brcka, Luckassen, Hadergjonaj, Anıl Koç, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Bistrovic, Aytaç Kara, Thelin.

Kayserispor: Doğan Alemdar, Kolovetsios, Kvrzic, Aziz Behich, Sapunaru, Attamah, Henrique, Lennon, Campanharo, Avramovski, Kanga

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