29 Ocak 2021, Cuma

SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor 0-0 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Malatya'da gol sesi çıkmadı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 Giriş Tarihi: 29.01.2021

'in 22. haftasında oynanan evinde konuk ettiği ile 0-0 berabere kaldı.

'in 22. haftasında oynanan - maçı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekip bu sonucun ardından puanın 28 yaparken, Konuk ekip 31 puana yükseldi.

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