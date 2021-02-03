Fatih Karagümrük 2-0 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadeleyi İstanbul temsilcisi 2-0 kazandı.
Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Gaziantep FK'yı ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.
Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Ndao ve 64'te Borini kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük puanını 34'e yükseltirken, Gaziantep FK ise 35 puanda kaldı.
KEMAL ADEMİ 11'DE
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can, Kemal Ademi'yi ilk 11'de görevlendirdi.
Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralanan Kemal Ademi, Fatih Karagümrük formasıyla ilk maçına çıktı. Kemal Ademi, teknik direktör Şenol Can'ın görev vermesi ile Gaziantep FK maçında ilk 11'de yer aldı. Ademi mücadelenin 77'nci dakikasında ise yerini Sobiech'e bıraktı.
MAÇTAN DAKİKALAR
8'inci dakikada Dicko'nun sağ kanattan ortasında kaleci Aykut topu oyun alanına çeldi. Savunmanın müdahalesi ile meşin yuvarlak uzaklaştırıldı.
15'inci dakikada Ndao'nun ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda top yandan auta gitti.
29'uncu dakikada Balkovec'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ademi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
35'inci dakikada Borini'nin uzakta vuruşunda kaleci Günay topa iki hamlede sahip oldu.
36'ncı dakikada Güray'ın pasında topla buluşan Oğuz'un ceza sahası içinden vuruşunda top yandan auta gitti.
47'nci dakikada Balkovec'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kemal Ademi'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
58'inci dakikada Fatih Karagümrük mücadelede öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Balkovec'in içeri girdikten sonra vuruşunda top savunmadan sekti. Topu önünde bulan Ndao'nun ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
64'üncü dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Koray'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Borini'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
83'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kenan'ın rakiplerini geçerek vuruşunda kaleci Aykut'ta kaldı.
90+1'inci dakikada Arvelazde'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jimmy Durmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlağa kaleci Günay sahip oldu.
Karşılaşma 2-0 Fatih Karagümrük üstünlüğü ile sona erdi.
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