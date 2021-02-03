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Konyaspor Gençlerbirliği maçı CANLI

Konyaspor - Gençlerbirliği | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 Giriş Tarihi: 03.02.2021

'in 23. haftasında Konyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Konyaspor - Gençlerbirliği maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 23. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. Konyaspor - Gençlerbirliği maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KONYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Konyaspor - Gençlerbirliği maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

KONYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER

Konyaspor: , , , , , Jevtovic, Amir, , Cikalleshi, Milosevic, Kravets

Gençlerbirliği: Nordfeldt, , Furman, , , , Candeias, , , Polomat,

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